Analisi swot e ricerche del mercato

Analisi swotE’ la prima fase dell’analisi di mercatoL’analisi swot valuta:i punti di forza, i punti di debolezza (ovvero i fattori interni)le opportunità e le minacce (ovvero i fattori esterni)Le azioni da intraprendere:Punti di forza/opportunitàPunti di forza/minaccePunti di debolezza/minaccePunti di debolezza/opportunitàAnalisi ambientaleSi divide in:Microambiente, che consiste in:-azienda-fornitori-concorrenti (di prodotto, di classe, di bisogno e di spesa) (quota di mercato, quota di notorietà e quota di preferenza)-clienti-intermediari-pubblico(soggetti vicino all’azienda che influenzano la sua capacità di soddisfare i bisogni dei clienti)Macroambiente, che consiste in:-forze demografiche-forze culturali-forze economiche-forze ecologiche-forze tecnologiche-forze politiche(forze esterne che condizionano il microambiente)Le ricerche di mercatoInformazioni che servono all’azienda per comprendere i bisogni e le esigenze dei clientiPossono essere:-interne-esternePossono essere:-quantitative (analisi dal punto di vista numerico):-Osservazione-Sondaggio(strutturato o non strutturato)-Sperimentazione-qualitative (comprende l’ambiente di marketing senza stime numeriche)-Interviste di gruppoInterviste in profondità