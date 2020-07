Ricerche di mercato

La ricerca di mercato è l'attività utile alle aziende per individuare il mercato di riferimento, ovvero il tipo di consumatori che sono disposti ad acquistare i loro prodotti.Per effettuare le ricerche di mercato le aziende devono raccogliere due tipi di dati.Il primo tipo di dati sono quelli quantitativi. Sono costituiti da numeri e percentuali che rappresentano il numero di clienti disposti ad acquistare i loro prodotti.Di solito vengono utilizzati sondaggi e questionari per raccogliere dati quantitativi. I sondaggi telefonici e quelli online sono molto comuni. Un vantaggio è che possono raggiungere una vasta area geografica, ma non sempre hanno un alto tasso di risposta.Il secondo tipo di dati sono i dati qualitativi che si riferiscono alle sensazioni dei clienti e a ciò che li spinge a spendere. I questionari e i focus group sono molto utilizzati per questo tipo di ricerca. I focus group sono un piccolo gruppo di persone a cui vengono rivolte le domande qualitative. Ci sono anche interviste faccia a faccia, ma sono costose.Inoltre, ci sono due tipi di modalità per raccogliere informazioni e dati.C'è la ricerca primaria, chiamata anche ricerca sul campo, che consiste nel raccogliere informazioni su nuovi dati che non sono stati raccolti prima, cioè raccoglierli direttamente.Vi è poi la ricerca secondaria, detta anche ricerca a tavolino, che consiste nel raccogliere i dati esistenti utilizzando le indagini o i rapporti commerciali esistenti.