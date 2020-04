Impianti eco-efficienti

Impianti solari termici

Biomassa

Bisogna ottimizzare l’architettura degli impianti e non le prestazioni, bisogna usare Impianti eco-efficienti:• Tecnologie solari (FV e solare termico)• Recupero di calore• Riscaldamento a bassa temperatura• Recupero acque meteoriche (Tramite serbatoi che filtrano le acque piovane)• Geotermia (Posizionando le tubature a una profondità nel sottosuolo in cui la temperatura raggiunge anche i 30°)• Biomassa• Fitodepurazione (Processi di depurazione naturale delle acque realizzati da un insieme di reazioni chimico-fisiche e biologiche svolte dai microrganismi e dalla vegetazione nei confronti degli inquinanti presenti nelle acque.• Impianti eoliciLa tecnologia FV (fotovoltaica) sfrutta celle (o moduli) di silicio che producono energia, celle che possono essere monocristalline (8x8 cm, con efficienza del 12%) o policristalline (12,4x12,5 cm, con efficienza del 15%). Essenzialmente un pannello fotovoltaico è composto da:• Modulo FV in policristallino (1 kWh si ottiene con circa 8 mq di superficie FV installata)• Inverter (da corrente continua a corrente alternata)• Quadro elettrico (distribuzione e contabilizzazione dell’energia)• Allacciamento alla rete pubblica• UtenzePoi ci sono celle di silicio amorfo che hanno una bassa efficienza, 7%, ma sono molto flessibili.I pannelli solari termici o collettori solari sono costituiti da:• un vetro temperato e antiriflesso• un assorbitore di calore nel quale circola un fluido termovettore• uno strato di isolante posto sotto l’assorbitore• una cornice nella quale sono predisposti gli attacchi di ingresso e di uscita del fluido• Impianto solare termico a circolazione naturale: Un liquido termo vettore trasporta il calore assorbito dal sole in uno scambiatore all’interno del boiler, riscaldando l’acqua.(Vantaggi : mancando gruppo pompa e centralina di controllo si ottiene un risparmio sulle spese di investimento e manutenzione. Svantaggi: il serbatoio di accumulo deve essere posizionato più inalto dei collettori solari e a breve distanza da questi poiché la potenza del flusso è bassa, efficienza minore dell’impianto sia per la circolazione, sia per l’impossibilità di gestire l’impianto tramite centralina elettronica)• Impianto solare termico a circolazione forzata: La circolazione del liquido termovettore avviene con pompa a velocità variabile(Vantaggi: circolazione più rapida e fluida con efficienza maggiore di impianto. Svantaggi: costi più elevati)I pannelli solari sottovuoto possono presentarsi sotto la forma del classico pannello oppure a tubi di vetro.Questi ultimi in particolare hanno un ottimo rendimento in tutti i mesi dell’anno e sono adatti ad essere installati negli edifici residenziali ubicati nelle zone ad insolazione medio-bassa, anche in condizioni climatiche rigide (aree del Nord Italia, zone montane e di alta collina, ecc.). A differenza di quelli tradizionali possono essere installati con inclinazione a 90°con perdite di rendimento trascurabili.È un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura eterogenea, si definisce biomassa tutto ciò che ha matrice organica (salvo alcune eccezioni, come le plastiche e i materiali fossili). È abbondante, è una fonte di energia rinnovabile, immagazzinabile, convertibile in combustibili, ecc. le biomasse hanno alcuni svantaggi, ossia necessitano di grandi aree a causa della bassa densità energetica, la produzione può richiedere elevati volumi di fertilizzante e irrigazione, ecc. tra i materiali più noti ci sono i Pellets, scarti dell’industria del legno, che vengono poi pressati per formare cilindri.per approfondimenti vedi anche: