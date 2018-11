Pianificazione Pubblicitaria

Cos'è la pianificazione? (formulazione di un piano, economico-industriale o produttivo)Cosa si deve conoscere? (Obiettivi, Media, Tg)Chi stila il piano operativo? ( marketing manager)In base a cosa si definiscono gli investimenti? (in base al mercato/obiettivi di vendita)Che cosa influenza il processo di sviluppo degli obiettivi?-situazione marco ambientale;-situazione micro ambientale;-vision dell'azienda.Strategia:Ogni strategia di comunicazione prende avvio da uno o più obiettivi del cliente.Tali obiettivi possono essere di diversa natura:-economici,-di marketing;-di comunicazione.Obiettivi economici:-Incrementare la vendibilità;-Aumentare la propria quota di mercato del 10%;-Mantenere lo stesso fatturato dell'anno precedente.Obiettivi di marketing:-Allargare i portafoglio clienti;-Estendere il care target;-Penetrare in nuovi canali distributivi;-Favorire il trial del prodotto.Obiettivi di comunicazione:-Accrescere il livello di awareness (conoscenza, consapevolezza, notorietà del prodotto);-Modificare l'immagine dell'azienda o il posizionamento di marca.-Informare sulla modalità d'uso o sulle caratteristiche o sui vantaggi (plus) del prodotto.E nella New Economy?-Obiettivi di business;-Obiettivi di Mktg;-Obiettivi di web-mktg;-Obiettivi di comunicazione.Perché il web marketing studia la rete?-Possibilità di interazione, servizio per acquisti on-line, il tg globale in focus.Come si scrivono gli obiettivi?Intenzione: azione ed effetto;Quantificazione: misuriamoli!;Scadenza: entro quanto tempo?; Realismo : è possibile?Non confondiamo gli obiettivi di MKTG con quelli pubblicitari, obiettivi di comunicazione è quello di far compiere un certo atteggiamento dei consumatori verso il prodotto; non può avere quella di persuadere il pubblico a comprare più prodotto.Alcune precisazioni: Definito l'obiettivo mktg occorre chiedersi: perché il prodotto non riesce a raggiungere spontaneamente tale obiettivo.