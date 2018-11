Struttura della campagna pubblicitaria

L'agenzia pubblicitaria

Le fasi della campagna

Copy strategy

Tecniche attiva-mente

Contatto con i clienti _account_Ideazione creativa _art e copy_Scelta e acquisto mezzi _media man_Il Reparto Account raccoglie il brief, conosce il cliente, lavora in team per piano comunicazione e media, verifica input e output, presenta il lavoro, media per tradurre le strategie di mktg in strategie di comunicazione.Art director: responsabile della parte visiva, progetta foto e disegni, sceglie i caratteri, l'impaginazione per spot e manifesti. Ha una formazione artistica e conosce la computer grafica.Copy writer: responsabile dei titoli e dei testi di una campagna. Scrive bene e produce messagi corretti, chiari e semplici.Media planner: sceglie i mezzi (prepara il piano media), stabilisce il calendario, acquista gli spazi/tempi pubblicitari più convenienti.E poi ancora...… Direzione;Amministrazione;New business;Produzione;Traffico;P.R.-l'azienda, la marca e il prodotto-il mercato,-la concorrenza,-il target,-la distribuzione,-il prezzo,-gli obiettivi mktg,-il budget-la ricerca delle informazioni: il brief e il briefing.Gli obiettivi pubblicitari ovvero le finalità raggiungibili mediante azione pubblicitaria.Posizionamento: la posizione che occupa rispetto ai concorrenti.Consumer benefit: beneficio che il consumatore trae dal prodotto.Reason why: perché deve scegliere quel prodotto.Supporting evidence: sostegno della promessa.Immagine: immagine che si desidera dare al prodotto.Tono: tono di voce dell'intera campagna pubblicitaria.Che cosa vogliamo che Noti, Senta, Creda?Il brainstorming: tempesta di cervelliDifferenziale semantico: schema di oppostiGioco del se fosse => associazione d'idee e traduzione in immagini: Prima di iniziare … il layout.Il layout è la sintetizzazione grafica dei vari elementi, funzione di presentare l'idea creativa al cliente.Il layout è chiaramente anche:-preliminary sketch: bozzetto, preliminare per campagna pubblicitaria;-story board: per lo spot televisivo;-dummy cartonati, elementi segnalatori per p.v. .Per arrivare al definitivo....Thumbnail sketch o rough: schizzi in scala ridotta ( 1/4 o 1/8 ) per provare varie idee..Layout: in esso si sviluppano gli abbozzi,I caratteri dei titoli appena accennati e il testo con le linee rette o annunciate (ha le dimensioni esatte dell'annuncio)Quindi si passa al....Finished layout: illustrazioni, caratteri e logotipo vengono tracciati come nell'annuncio finale..Comprehensive: vero e proprio facsimile dell'annuncio finale.La tipologia di layout: 2/5, smarginato o angoli al vivo, impaginazione a cella, barra laterale.Gli elementi di un annuncio pubblicitario: naming corporate, naming brand, naming linea dei prodotti, headline, sub headline, visual, caption (descrizione, didascalia) ,packshot (immagini del prodotto), body copy, pay off, format (assetto generale dell'impaginato).