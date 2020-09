Noto – Storia e Architettura

Il nome “” deriva dal latino “Netum”, trasformato poi sotto il dominio arabo nelin “”.Nelsubì l’influenza di Siracusa; successivamente fu conquistata dai Romani, dai Barbari, dai Bizantini e dagli Arabi.Proprio dagli arabi fu creata capoluogo di una delle tre circoscrizioni in cui suddivisero la Sicilia.Dalfu una città demaniale, e neiregistrò uno sviluppo culturale ed economico.In seguito al terremoto dell’, il centro abitato fu ricostruito più a valle.è il simbolo dell’ingresso della città di Noto.Questo monumento è a forma di arco di trionfo. La porta è sormontata da un pellicano, che è il simbolo dell’altruismo nei confronti del re Ferdinando. Invece, ai due lati della porta si trovano: una torre, simbolo di fortezza, e un cane che rappresenta il simbolo della fedeltà.Tra quello che possiamo vedere a Noto, troviamo:• La “” è in stile barocco ed è preceduta da un ampissima scalinata;• La “”, coronata dalla facciata barocca ed è preceduta da un imponente scalinata;• Proseguendo lungo, lo sguardo si lascia condurre lungo la. I due lati della via sono fiancheggiati da palazzi barocchi;è dominata dall'elegante facciata di San Domenico;è la via sovrastante a corso Vittorio Emanuele, e nell'antichità era un passaggio nobile.