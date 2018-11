Concetto del marketing

Che cosa è il Marketing?È un insieme di tecniche con cui l'azienda sceglie:-cosa vendere-a chi vendere (i consumatori o il target, tg group)-come vendere.Tutte le azioni sono indirizzate a soddisfare i bisogni dei clienti al fine di ottimizzare i profitti.Gli strumenti del marketing:-la vendita-la pubblicità-le pubbliche relazione-la promozione-ricerche di mercato-packaging-distribuzioneLa combinazione ottimale degli strumenti di marketing per il raggiungimento degli obiettivi è il marketing mix:Product (prodotto): qualità, prestazione, packaging, naming, immagine;Price (prezzo): low price, premium price;Place (distribuzione): intensiva, esclusiva, selettiva, vendita. g.d.o. (grande distribuzione organizzata);Promotion (promozione): pubblicità, pubbliche relazioni(r.p/p.r.), promozioni(3x2,concorsi,sconti), sponsorizzazioni(fiat per valentino rossi), d.m. direct marketing, merchandising, partecipazione a mostre del settore.Prodotto: qualsiasi bene o servizio offerto sul mercato, che sia capace di soddisfare un'esigenza del consumatore.Servizio: fornitura di un'attività.Beni di consumo: legati al consumarsi, mktg legati dalla consumazione.N.B.=il marketing non fa differenza =bisogno.Beni industriali: legati al mktg B2B, business to business, richiesta delle imprese.Azienda->consumatoriB2C ovvero Business - businessB2B ovvero Azienda -AziendaOgni bene ha il suo mercato in realizzazione al bisogno che soddisfa.Domanda: Offerta:Richiesta dei consumatori risposta delle impreseConcorrenza: insieme di prodotti (o brand) che compete tra loro in una determinata area.Quote di mercato: quantità di vendita di un'azienda nell'area di mercato dove è presente.Area di mercato:Orizzontale;Verticali;Di marchio;Di segmento.Le quote di mercato possono essere:Di volume, valore e percentuale.