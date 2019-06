Vari tipi di contratti di vendita

Contratti di vendita

Abbiamo:- vendita a riscatto : vendo un bene perché ho bisogno di denaro Ma posso riacquistarlo entro i limiti, per i beni immobili 5 anni, per i beni immobili 2 anni. Se il prezzo è maggiore il contratto nullo.- vendita con riserva di proprietà : si paga con le rate. Si diventa proprietario con il pagamento dell'ultima rata. Il compratore è responsabile dei rischi.- vendita con riserva di gradimento : avviene solo se il compratore dichiara che va bene tipo il vino con limite stabilito dal venditore- vendita a prova : se decide dopo il periodo di prova al limite viene stabilito dal venditore tipo il macchinario- vendita a Campione : si acquista il prodotto è conforme al campione tipo la stoffaPoi Abbiamo due tipi di esecuzione:- esecuzione coattiva per inadempimento del compratore: il venditore incarica il compratore di vendere il bene e ne ricava i soldi-esecuzione coattiva per inadempimento del venditore : il compratore incarica il venditore di comprare il bene a spese sueLa vendita di beni mobili deve essere scritta o per atto pubblico o scrittura privata altrimenti non lo. Deve essere registrato nei registri per gli immobili. Per il pagamento Abbiamo due tipi di vendite :- vendita a misura : in base ai mq. Tipo 30 000 € al mq-vendita a corpo : nell'insieme 200 000 €