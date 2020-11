Unione Europea - Principi del commercio

All'interno dell'UE, è possibile 'fare acquisti fino a quando non si cade' - si può acquistare ciò che si vuole, dove si vuole e non si devono pagare dazi doganali o tasse aggiuntive quando si torna a casa, come previsto secondo il Trattato di Schengen. Se andate in un altro paese per fare acquisti o ordinate qualcosa su Internet, siete protetti da questi diritti fondamentali dei consumatori:- le trasparenza, ovvero la legge dell'UE richiede che i venditori vi forniscano tutti i dettagli su chi sono, cosa vendono e quanto costano, incluse le tasse e le spese di consegna.- la qualità, ovvero se si acquista qualcosa che risulta essere rotto, è possibile restituirlo e farlo riparare o sostituire. Se la riparazione o la sostituzione non è possibile, potete chiedere una riduzione di prezzo o un rimborso completo del vostro denaro.- la durata del contratto e le condizioni, ovvero le clausole contrattuali abusive sono vietate dalla legislazione dell'Unione Europea.- la sicurezza, ovvero i paesi dell'UE hanno tra i più alti standard di sicurezza dei prodotti al mondo.- il confronto dei prezzi, i supermercati devono fornirvi il "prezzo unitario" dei prodotti - quanto costano al chilo o al litro - per aiutarvi a decidere quale sia il miglior rapporto qualità/prezzo.