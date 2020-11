Unione Europa – obiettivi del concordato

L'UE stabilisce anche obiettivi e traguardi per la tutela dell'ambiente. Un'iniziativa è una politica sviluppata nel 2008 per combattere il cambiamento climatico. Essa mira a:- ridurre del 20% i gas serra entro il 2020- ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2020- assicurarsi che il 20% dell'energia utilizzata provenga da fonti rinnovabiliL'Unione Europea è una forte potenza commerciale, ma cosa significa questo per noi come individui? Senza il commercio internazionale, i prezzi sarebbero più alti e la gamma di beni in offerta sarebbe più limitata.L'Europa è il maggiore esportatore mondiale di beni e servizi, e i nostri principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. L'UE è il più grande mercato di esportazione per oltre cento paesi. Insieme, i 28 paesi dell'UE rappresentano il 18,6% delle importazioni e delle esportazioni mondiali, ma solo il 7% della popolazione mondiale.Come cittadini dell'UE, avete il diritto di studiare e lavorare in un altro Stato membro, e ci sono molti programmi per aiutarvi nel vostro cammino. Trascorrere un po' di tempo all'estero potrebbe aiutarvi a migliorare le vostre competenze linguistiche mentre imparate a conoscere un'altra cultura e ad acquisire una preziosa esperienza. Erasmus Plus è il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. Ti offre l'opportunità di studiare fino a un anno in un'altra università europea, di fare un'esperienza lavorativa in un'organizzazione europea o di fare volontariato all'estero. Puoi sviluppare le tue competenze e ottenere qualifiche riconosciute all'interno e oltre i confini nazionali. I finanziamenti sono disponibili attraverso sovvenzioni dell'UE e contributi per i costi associati a un progetto.L'Europa è diventata una delle principali destinazioni dell'emigrazione nell'ultimo decennio e questo può essere a volte difficile, soprattutto quando i tempi economici sono difficili. I Paesi dell'UE devono cooperare per affrontare le sfide e i benefici derivanti dalla migrazione. Devono anche trovare il modo di lavorare con altri paesi da cui proviene la migrazione.I lavoratori dell'UE hanno alcuni diritti minimi. Essi includono:- salute e sicurezza sul lavoro- pari opportunità per donne e uomini: parità di trattamento sul lavoro, maternità e congedo parentale- protezione contro la discriminazione: in base al sesso, alla razza, alla religione, all'età, all'handicap e all'orientamento sessuale- condizioni di lavoro: lavoro a tempo parziale, orari di lavoro, impiego di giovani