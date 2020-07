Documenti trasparenti per le pubbliche amministrazioni

Ogni PA pubblica Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e delle pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.Costi per il personale oggetto di pubblicazione obbligatoria.Ogni PA pubblica Piano e Relazione sulla performance.Nominativi e curricula ei componenti degli organismi indipendenti sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.Su “Amministrazione trasparente” deve esserci il collegamento a “Normattiva”.Oggetto di pubblicazione obbligatoria direttive, circolari programmi e istruzioni emanati da amministrazione e ogni atto che dispone su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o interpretazione di norme giuridiche che la riguardano o disposizioni per l’applicazione, compresi codici condotti, misure integrative per prevenzione della corruzione, documenti di programmazione strategico -gestionale e atti di organismi indipendenti di valutazione.Responsabile della trasparenza pubblica scadenziario con indicazione date di efficaci dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica al Dipartimento della funzione pubblica.Per statuti e norme regionali che regolano funzioni, organizzazione e svolgimenti attività della PA, sono pubblicati estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.