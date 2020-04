Transfughismo parlamentare

Nei regolamenti delle Camere non vi sono disposizioni che impediscono al singolo parlamentare di lasciare il gruppo del partito sotto le cui insegne è stato eletto per iscriversi a un altro e di passare da un gruppo all’altro magari più volte.Ciò nel rispetto dell’art. 67 Cost. A questo fenomeno ci si riferisce con l’espressione transfughismo o mobilità parlamentare: fenomeno sconosciuto durante il primo quarantennio di vita repubblicana ed esploso in seguito alla crisi del sistema partitico negli anni Novanta.La legislatura in cui il transfughismo cominciò a svilupparsi in misura davvero patologica fu la XIII (1996-2001). Da allora, dal momento che il sistema politico non ha mai trovato stabilità, quasi ogni legislatura è stata segnata da questo fenomeno, fino alla XVII, che ha battuto il record della XIII: dal 2013 al 2018 hanno «cambiato casacca» 207 deputati e 140 senatori, per un totale di 548 passaggi di gruppo.Il transfughismo assume connotati problematici dove la contesa elettorale è bipolare e il voto degli elettori è decisivo. In quel contesto s’inserisce la vera e propria degenerazione del fenomeno determinata dagli spostamenti degli eletti da un campo all’altro, dalla maggioranza all’opposizione o viceversa, che può portare come conseguenza più grave a un sovvertimento della volontà espressa dal corpo elettorale (nel gergo politico si usa il termine ribaltone, evocato spesso nelle vicende di alcuni governi a partire dal 1994).In un sistema politico come quello italiano, da diversi anni in continua scomposizione e ricomposizione, accade che nel corso di una legislatura alcuni partiti scompaiano, altri se ne formino, altri si trasformino. Un’altra conseguenza del transfughismo è stata così la creazione di partiti parlamentari. Si definiscono tali formazioni spontanee di membri del Parlamento estromessi dai gruppi dei quali facevano originariamente parte.