Lo Stato controllore

Sappiamo dello Stato come operatore e produttore. Vediamo ora il suo ruolo come controllore del comportamento degli altri soggetti economici (famiglie e imprese). Le scelte che lo Stato fa in questo campo e i mezzi che utilizza per realizzarle costituiscono ciò che chiamiamo politica economica, una delle preoccupazioni fondamentali nel governo di uno Stato moderno.La politica economica è l'insieme delle scelte e delle decisioni che l'operatore pubblico attua per modificare le tendenze spontanee del sistema economico.L'operatore pubblico individua gli obiettivi che ritiene prioritari e, all'interno dei vincoli esistenti, studia le strade per raggiungerli, individuando strumenti concreti di azione. A seconda del tipo di obiettivo individuato, si usa distinguere tra politica economica di breve e di lungo termine. Si ha una politica economica di breve termine quando lo Stato, data la struttura del sistema economico (capacità produttiva e composizione della domanda), cerca di migliorarne il funzionamento. I principali obiettivi di breve termine sono: la completa utilizzazione delle risorse disponibili (lavoro, impianti, macchine ecc.), e quindi la piena occupazione; la stabilità dei prezzi; l'equilibrio dei conti con l'estero; l'attenuazione delle fluttuazioni economiche. Una politica economica di lungo termine è invece quella che intende modificare la struttura del sistema economico, influenzando il ritmo di crescita della capacità produttiva e la sua composizione. Lo Stato si pone in questo caso l'obiettivo di: elevare il ritmo di sviluppo economico; ridurre gli squilibri (tra settori produttivi o aree geografiche del paese) e le disuguaglianze (di reddito e di possibilità di consumo). Uno dei problemi di base della politica economica è che i diversi obiettivi possono rivelarsi incompatibili. Prendiamo per esempio un intervento per contenere l'inflazione: esso può produrre un "raffreddamento" dell'attività economica e nuocere all'occupazione.