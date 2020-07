Situazioni giuridiche soggettive: potere amministrativo

Il codice civile riconosce alle persone fisiche e a quelle giuridiche, sia pubbliche che private, la capacità giuridica, cioè l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive:Di vantaggio: la proprietà e altri diritti reali…Di svantaggio: debiti, obbligazioni.Per via della natura funzionale dell’attività svolta dalle p.a., la disciplina delle situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari le p.a. è particolare e divisa in 2 parti. Le situazioni giuridiche soggettive tipiche del diritto amministrativo sono il potere amministrativo e l'interesse legittimo.- Potere amministrativo: potere di emanare un atto unilaterale, in grado di produrre effetti anche verso altri soggetti, attribuito a una p.a. nello svolgimento di una funzione amministrativa. Le p.a. nello svolgimento della loro attività esercitano diversi poteri amministrativi, che sono poteri esorbitanti rispetto ai privati: potere di autorizzare, vietare, sanzionare, espropriare.I poteri amministrativi hanno quindi natura funzionale, cioè si inquadrano nello svolgimento di una funzione amministrativa e servono al perseguimento di un interesse generale.Tale potere viene attribuito a una determinata amm. solo dopo che l’ordinamento che valutato la meritevolezza dell’interesse.Ci sono vari tipi di potere amministrativo, ma essi hanno dei caratteri comuni.