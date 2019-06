Sistema capitalistico

Vantaggi: nasce il lavoro salariato (più sicuro rispetto all'artigiano) non c'era ancora la Provvidenza sociale. Se ti ammalavi non ti pagavano anzi magari ti licenziavano. Le ore di lavoro erano tantissime, c'era il lavoro minorile.La Provvidenza sociale nasce verso la fine 800. Prima c'erano le SOAMS. Dopo nascono le assicurazioni.Il sistema capitalista ha portato al progresso, tipo l'utilizzo dei macchinari, aumento della produttività e si impegnava meno tempo, innovazioni tecnologiche, divisione del lavoro.L'organizzazione della società non era ancora perfetto. Al centro di questi luoghi urbani c'erano le fabbriche non come oggi che ci sono i comuni.Persino i servizi pubblici vengono introdotti con molto ritardo.La città non avevano gli strumenti giusti per queste nuove innovazioni. C'erano bisogno dei trasporti, quindi cambia la fisionomia della città.Interi quartieri non riuscivano ad attingere l'acqua dai pozzi, spesso andavano nelle case dei signori per chiedere acqua, man mano aumentava sempre di più la sporcizia.Questo era quello che avveniva nelle città industriale all'inizio dell'800.Lavoravano donne e uomini, senza sicurezza, con salari bassi mentre il profitto era maggiore per gli imprenditori. Non c'era la tutela dei bambini, avevano la stessa condizione degli adulti, spesso venivano dagli orfanotrofi o dalle parrocchie.Smith diceva che poi si arrivava ad un'armonia, (uomo egoista) ma le vere condizioni erano queste.Questo discorso di Smith valeva solo per una parte della popolazione.Incominciano a criticare il sistema capitalistico e si afferma il socialismo.Nei primi dell'800 abbiamo il Luddismo, era contro le macchine, iniziano a distruggere le macchine.Già verso la fine del 700 aveva rotto un telaio, perché secondo lui le macchine creavano disoccupazione