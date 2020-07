Sanzioni previste da DPR n 445 del 2000

Le PA e dipendenti, eccetto casi dolo o colpa grave, esenti da responsabilità per atti emanati, se sono conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati non veri, prodotti da interessato o terzi.Violazione di doveri d’ufficio:- mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà- richiesta e accettazione certificati o atti di notorietà- rifiuto di attestazione mediante esibizione documento di riconoscimento- richiesta e produzione di certificato di assistenza al parto per atti di nascita- rilascio certificati senza dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”Se da controlli, emerge non verità di informazioni, il dichiarante decade di benefici e comporta anche revoca benefici già erogati e divieto accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 2 anni da data di atto decadenza eccetto a favori di minori e situazioni familiari e sociali di particolare disagio.Chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel testo unico è punito secondo codice penale e leggi in materia.Esibizione di atto non più corrispondenti a verità equivale a atto falso.Dichiarazioni sostitutive di certificati e atti di notorietà e dichiarazioni rese per terzi in caso di impedimento sono considerate fatte a pubblico ufficiale.Se reati precedenti commessi per ottenere nomine a pubblico ufficio o autorizzazione ad esercizio di professione o rte, giudice può applicare interdizione temporanea da pubblici uffici o professione e arte.