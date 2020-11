Risoluzione contratto - tipologie

Tipi di Risoluzione del contratto

La risoluzione per inadempimento:- Si ha quando l’inadempimento è di non scarsa importanza- Può essere giudiziale o stragiudiziale:-- Giudiziale: bisogna rivolgersi al giudice e si può chiedere l’adempimento del contratto o la risoluzione-- Stragiudiziale: non bisogna rivolgersi al giudice e può avvenire in tre forme:--- Diffida ad adempiere: la parte non inadempiente intima per iscritto l’altra parte per adempiere; passato il termine se l’altra parte non ha adempiuto il contratto è risolto--- Clausola risolutiva espressa: le parti dichiarano che il contratto si risolverà non appena una delle due parti sia inadempiente--- Termine essenziale: il contratto è risolto alla scadenza del termine concordato- Nei contratti con prestazioni corrispettive le parti possono rifiutarsi di adempiere se l’altra non adempie- La parte inadempiente deve risarcire il danno causato- Il contratto può prevedere una clausola penale in caso di inadempimento della prestazione- Caparra confirmatoria: viene versata per confermare l’impegno contrattuale-- In caso di adempimento deve essere restituita-- In caso di inadempimento l’atra parte può recedere dal contratto e tenersi la caparra-- In caso di inadempimento da parte di chi ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal-- contratto ed esigere il doppio della caparra- La caparra penitenziale è stabilita come corrispettivo per il recessoLa risoluzione per impossibilità sopravvenuta:- Determina la risoluzione del contratto e si estingue la controprestazione- In caso di impossibilità parziale della prestazione l’altra parte può ridurre la propria prestazione o recedere dal contrattoLa risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta:- Si parla di eccessiva onerosità sopravvenuta quando in un contratto con prestazioni corrispettive c’è uno squilibrio tra le prestazioni, questo è dovuto da eventi straordinari o imprevedibili che sopravvengono dalla conclusione del contratto a l’esecuzione di una delle prestazioni, per cui una delle due prestazioni diventa troppo onerosa.- La parte che deve eseguire la prestazione troppo onerosa può richiedere la risoluzione del contratto, a meno che l’altra parte può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto- Per ottenere la risoluzione del contratto ci si deve rivolgere a un giudice che deve stabilire se l’onerosità sopravvenuta è eccessiva