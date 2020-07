Requisiti sistemi informatici per amministrazioni

Accesso a sistema, ricerca, visualizzazione e stampa delle informazioni sono disciplinate da criteri di abilitazione stabiliti da responsabile di tenuta del servizio.La ricerca di informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basate su tutti i tipi di informazioni registrate.PA che accedono a sistemi di gestione informatica di documenti attraverso rete unitaria delle PA usano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere informazioni su:- numero e data registrazione di protocolli di documenti, attraverso oggetto, data spedizione, mittente, destinatario- numero e data registrazione di protocolli di documenti ricevuti, attraverso data e numero di protocollo attribuiti da PAOgni amministrazione istituisce servizio per tenuta del protocollo informatico, della gestione dei documenti e degli archivi in ogni grande area organizzativa omogenea. Al servizio è preposto dirigente o funzionario.Servizio ha i compiti di:- attribuire livelli di autorizzazione per accesso (consultazione, inserimento e modifica)- garantisce che operazioni di registrazione e segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni- garantisce corretta produzione e conservazione registro giornaliero di protocollo- cura funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie da ripristinare in 24 ore o nel più breve tempo possibile- conserva copie in luoghi sicuri e diversi- garantisce funzionamento di strumenti e organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione documenti e flussi documentali, incluse funzionalità di accesso a attività di gestione degli archivi- autorizza operazioni di annullamento- vigila su osservanza delle disposizioni da parte del personale autorizzato e incaricati