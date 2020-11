Reati senza offesa

Le norme giuridiche che, nell’ordinamento italiano, danno spazio alle regole relative al diritto penale, sono complesse e spesso necessitano un’accurata interpretazione da parte del giurista. Fra queste, le più articolate e criptiche attengono alla fattispecie dei reati procurati senza offesa. Questa categoria pone particolare attenzione sul concetto di evento naturalistico.Il termine evento può avere diversi significati. Tutti i reati scaturiscono da un evento giuridico inteso come offesa. I reati che derivano da un evento in via mediata sono definiti «senza offesa».L’evento naturalistico è l’elemento costitutivo del fatto tipico. Può essere a questo collegato da un nesso di causalità. L’evento naturalistico può rilevare anche come conseguenza di un reato di per sé completo: si parla in questo caso di reato aggravato o qualificato dall’evento.Di per sé il reato è consumato quando si realizza nella sua prima parte; dopo la consumazione del reato, la rilevazione dell’evento naturalistico comporta l’aumento della pena.Il reato aggravato dall’evento presenta alcune affinità con il delitto preterintenzionale. La premer-intenzione è una nozione definita dal codice penale, all’art. 43.Chiunque con atto diretto a commettere percosse o lesioni per cagionare la morte di uomo è punito con la reclusione fino a dieci anni.La prima parte della condotta consiste in atti diretti a percuotere e a ledere: questa è voluta, invece non lo è la seconda, cioè la conseguenza indiretta e indesiderata delle lesioni o percorse, cioè la morte erroneamente cagionata. Sorge così la preterintenzionalità.Le conseguenze delle lesioni, però, devono sempre essere non volute, altrimenti si ricade in una fattispecie diversa dal reato preterintenzionale.