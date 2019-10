Prerogative giuridiche del Parlamento europeo

Oggi, in seguito alla stipulazione del trattato di Lisbona, il parlamento UE vanta i medesimi poteri del consiglio dei ministri: in relazione a tale convivenza si parla di potere codecisionale, in virtù del quale parlamento UE e consiglio ministri si configurano come colegislatori.Il Parlamento europeo ha la facoltà di approvare o respingere la pubblicazione delle fonti del diritto UE: regolamenti, direttive e decisioni.Nelle relazioni con il resto del mondo, l’unione deve contribuire alla tutela dei cittadini dell’Ue ed è tenuta a favorire l’applicazione del principio di sviluppo sostenibile e a promuovere lo sviluppo e il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Carta Onu. L’art. 318 del TFUe indica il procedimento decisionale che il parlamento UE deve adottare al fine di dar vita a un accordo internazionale. Il parlamento UE è tenuto a dare il proprio consenso in relazione a diverse tipologie di accordi: accordi di associazione, attraverso i quali l’UE può associare uno o più