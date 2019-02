Organizzazione politica dello Stato

Elemento costitutivo dello Stato non è semplicemente il popolo, ma il popolo situato su un territorio. Il territorio dello Stato è composto dalla superficie terrestre compresa entro i confini, dalle acque territoriali (costituite dalla fascia di mare che circonda la terra) e dalla piattaforma continentale, dallo spazio aereo (nel limite dell’atmosfera), dal sottosuolo (fin dove è raggiungibile), dalle navi e dagli aerei dello Stato (anche quando si trovano fuori del mare territoriale e dello spazio aereo). In tutto il proprio territorio, lo Stato può esercitare i suoi poteri. Vi è però l’eccezione delle sedi diplomatiche degli altri Stati, in particolare le ambasciate. Esse godono della garanzia della extraterritorialità, prevista dal diritto internazionale per garantire la piena libertà d’azione ai rappresentanti degli Stati esteri (la forza pubblica non può entrare, arrestare i presenti, sequestrare il materiale custodito ecc.).

Perché ci sia lo Stato, occorre che il popolo situato su un territorio sia organizzato politicamente. Occorre, cioè, che esista un’autorità riconosciuta, la quale possa adottare leggi, giudicare chi le viola, amministrare le risorse comuni. A questo punto, è necessaria un’importante precisazione. Abbiamo visto che, all’interno di ogni Stato, esiste un’organizzazione che esercita le funzioni politiche. Tale organizzazione è a sua volta denominata Stato. Esistono dunque due concetti di Stato: lo Stato comunità e lo Stato apparato. Nel primo caso lo Stato assume un significato ampio, inteso come popolo, territorialmente localizzato e organizzato politicamente; nel secondo assume, invece, un significato specifico, cioè di apparato politico che esercita i poteri di comando. Lo Stato, inteso come Stato-apparato, è caratterizzato: dalla sovranità; dalla personalità giuridica; dalla regolamentazione secondo il diritto.