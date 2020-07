L'organizzazione delle amministrazioni

(rapporto organico/rapporto di rappresentanza…attribuzione/competenza…atto nullo/atto illegittimo…)- L’organizzazione delle amministrazioni si compone di uffici.- Organi: uffici che emanano gli atti dell’amministrazione (li esprimono all’esterno)- L’atto posto in essere dall’organo viene imputato insieme ai suoi effetti all’ente.Questa diretta imputazione ci permette di fare una distinzione:Rapporto organico: lega l’organo all’enteRapporto di rappresentanza: l’atto viene imputato a chi lo pone in essere e solo i suoi effetti vengono imputati all’ente- Ogni organo ha un titolare (o più di uno in caso di organi collegiali): persona fisica alla quale è attribuita la responsabilità dell’organo e dei suoi atti.- La distinzione tra amm e organi richiama la distinzione tra:attribuzione  complesso di funzioni e poteri di un’amministrazionecompetenza  porzione di attribuzione che spetta al singolo organoTale distinzione rileva ai fini della distinzione tra nullità e illegittimità:• Un atto emanato da un’amministrazione carente di attribuzione di potere può essere inesistente• Un atto emanato da un organo incompetente è illegittimo ma esistente, quindi produce i suoi effetti fino al suo annullamento• Uffici necessari: le relative funzioni sono attribuite dalle norme, ad es. i ministeri• Uffici non necessari: la legge lascia all'autorità politica o amministrativa la scelta di costituirli o meno