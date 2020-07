Semplificazione documentazione amministrativa

Istanze e dichiarazioni da presentare alle P.A possono essere inviate per fax e via telematica, valide se effettuate sottoscrivendo con certificato rilasciato da certificatore qualificato, SPID, copia documento, trasmesse dal proprio domicilio digitale con previa identificazione del titolare.Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorietà sottoscritte da interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritte e presentate insieme a copia fotostatica di documento d’identità (inserita poi nel fascicolo)Certificazione rilasciate da P.A per stati, qualità personali e fatti valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Apposta a pena di nullità “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.Nei rapporti con le P.A, certificati e atti di notorietà sostituiti da dichiarazioni. Certificazioni rilasciate da stesso ufficio riguardanti stessa persona per stesso procedimento, sono contenute in un unico documento.Certificati rilasciati da PA non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità sei mesi da data di rilascio se leggi o regolamenti non provvedono un tempo maggiore.Titoli di abilitazione alla fine di corsi di formazione o procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività sono denominati “diploma” o “patentino”.