Ordini del giorno di istruzione al governo

Gli ordini del giorno di istruzione al governo sono in genere presentati nel corso dell’esame di un progetto di legge o anche di una mozione e costituiscono certamente l’atto di indirizzo più blando, che spesso traduce, con l’assenso del governo, emendamenti che non siano stati da questo accettati, una sorta di promessa a futura memoria (per esempio, si vota una legge sulla sanità e, non potendosi approvare un emendamento che introduce le cure dentali a carico del servizio sanitario, si approva un ordine del giorno che invita il governo a studiare quando una simile innovazione potrebbe essere varata e come finanziarla: nulla muterà nell’immediato, l’intento politico è chiaro).Ad essi il singolo parlamentare o i gruppi potranno far riferimento, ma il contesto nel quale possono essere proposti ne ridimensiona molto il significato.È chiaro che i margini entro cui ciascuna camera può muoversi nell’integrare l’indirizzo politico generale sono nella realtà circoscritti dai termini del rapporto fra governo e maggioranza. O la questione è considerata irrilevante o poco rilevante dal governo, e allora questo lascia la sua maggioranza «libera» di pronunciarsi come crede, se del caso anche unendo i suoi voti a quelli dell’opposizione; oppure la maggioranza presenta sin dal primo momento un atto d’indirizzo concordato col governo, quando da esso addirittura non stimolato allo scopo di avere più forza nel perseguirlo; se neppure questo è il caso, il governo si adopererà perché, quanto meno prima che sia posto in votazione, l’atto assuma contenuti in qualche modo riconducibili al proprio indirizzo, cioè al proprio apprezzamento di ciò che è opportuno fare. Mentre se l’atto di indirizzo è proposto dalla sola opposizione, è altrettanto chiaro che la maggioranza (con o senza stimoli da parte del governo) farà in modo che esso sia accantonato o sostituito con altro diverso o, semplicemente, respinto. Su ognuna di queste deliberazioni, va da sé, il governo può porre la questione di fiducia.