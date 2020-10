Operazioni di concentrazione e illeciti concorrenziali

L’operazione di concentrazione si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando una o più imprese acquisiscono il controllo dell’insieme o di parte di una o più attività, quando due o più imprenditori costituiscono un’impresa comune.La concentrazione, dunque, è una forma di aggregazione fra imprese, derivante dal ricorso a vari strumenti giuridici quali fusione, acquisto di partecipazione o di quota, ecc.Le concentrazioni così rilevanti da vietare il gioco della concorrenza nel mercato produttivo sono vietate. Sono considerate irrilevanti le concentrazioni tra imprese già appartenenti allo stesso gruppo societario: il soggetto economico è unico.In ogni caso, la legge prevede alcune limitazioni per le concentrazioni molto rilevanti: le operazioni di concentrazione che superano un determinato fatturato devono essere comunicate all’AGCM. Questo può avviare un’indagine per stabilire se l’aggregazione ha dato vita a un abuso di posizione dominante nel mercato.L’imprenditore si rende responsabile di un illecito concorrenziale se si avvale di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale. L’illecito sussiste se il comportamento è anche solo potenzialmente idoneo a danneggiare l’altrui azienda. Sono previste sanzioni tipiche per tutti gli atti di concorrenza sleale: l’inibitoria alla continuazione di questi atti; la rimozione degli effetti prodotti; il risarcimento dei danni.