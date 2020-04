Nozione giuridica di dignità umana

L’obiettivo principale degli ordinamenti liberal-democratici consiste nel garantire di fatto, oltre a riconoscere formalmente, i diritti inalienabili e le libertà fondamentali dell’individuo. Tale obiettivo si concretizza spesso tramite il consolidamento del concetto di dignità umana, considerato la base giustificatrice dell’operato normativo e costituzionale.Anche rifiutando una simile visione totalizzante non si rimane privi di riferimenti. Come sottintende chiaramente la nostra Costituzione (artt. 2, 3, 32) e come espressamente affermato in altri testi costituzionali (e in varie convenzioni internazionali), i diritti di libertà sono riconosciuti in funzione della tutela e dello sviluppo dei valori della persona, in primo luogo della dignità umana. Drogarsi significa esercitare una libertà o significa privarsi di una libertà e anzi offendere la propria dignità? Una libertà costituzionale non può né tradursi nella tautologica «libertà di volere liberamente», né essere circoscritta alla mera dimensione procedurale (previsione di riserve di legge o di garanzie giurisdizionali) prescindendo dai contenuti.Potrebbe mai dirsi lo stesso per i (pretesi) diritti di cui abbiamo parlato, ivi compresi togliersi la vita, drogarsi, prostituirsi, sterilizzarsi, mutilarsi?Qui non siamo di fronte solo a discussioni teoriche. Si può ricordare, ad esempio, una vicenda che qualche anno fa appassionò la Francia (e diversi altri paesi, tanto da provocare nel 2002 una pronuncia del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite). Si era diffusa l’attrazione del lancer de nain (consiste nel lanciare il più in alto possibile, con vari mezzi, una persona con insufficiente sviluppo corporeo): spetta all’individuo, ci si era domandati, decidere liberamente se sottoporsi a questa pratica, ovvero si tratta di una pratica umiliante che, come alla fine decise il Consiglio di stato francese nel 2005, è da proibire perché ferisce la «dignità della persona umana», ed è quindi contraria all’«ordine pubblico»?