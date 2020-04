Nozione di trasferimento aziendale

Il trasferimento d'azienda sì attua mediante la cessione del diritto di proprietà sulla stessa e, quindi, tramite la sua vendita: colui che cede è definito cedente; l’acquirente è invece il cessionario.Il rapporto di lavoro continua sotto le dipendenze del cessionario: il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; si attua così una cessione ex lege dei contratti di lavoro.Tuttavia, che ammette una deroga della disciplina generale. Di regola, infatti, la cessione contrattuale necessita del consenso del contraente ceduto, ma in questo caso ha poco senso ottenere il consenso del lavoratore, naturalmente interessato alla prosecuzione del rapporto.Il lavoratore, comunque, può contestare in giudizio il passaggio, sostenendo ad esempio di non far parte del ramo di azienda che è stato ceduto. L’azione del lavoratore sottostà ai medesimi termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento: 60 giorni stragiudiziale + 180 giudiziale.Il trasferimento d'azienda, dunque, non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore: il cedente non può alleggerire l'organico disponendo licenziamenti in prossimità del trasferimento. Solo dopo l'acquisizione dell'azienda, il cessionario potrà adottare eventuali licenziamenti per la ristrutturazione dell'attività. Da parte sua, il lavoratore può, se infelice a causa della cessione, dimettersi per giusta causa dal rapporto di lavoro entro tre mesi dal trasferimento.In seguito alla cessione, infine, il lavoratore conserva i diritti maturati nella pregressa fase del rapporto (anzianità di servizio, condizioni previste dal contratto individuale, ecc.), il quale potrà comunque mutare in futuro.Anche i CCL territoriali e nazionali vigenti alla data del trasferimento mantengono la propria efficacia fino alla loro scadenza. Tale regola è derogata qualora vi siano altri contratti collettivi applicabili all’impresa cessionaria, i quali sostituiscono immediatamente quelli precedenti. Se, ad esempio, il CCL applicabile al nuovo datore di lavoro prevede un trattamento retributivo inferiore, i lavoratori sono tenuti a sopportarlo. Per ridurre l’impatto dei cambiamenti, sono spesso stipulati accordi ad hoc.