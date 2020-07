Norme generali della pubblica amministrazione

Norme generali della P.A.

Concetti chiave: Natura funzionale dell’attività amministrativa, che la distingue da quella dei soggetti privati e la assoggetta a una disciplina parzialmente diversa. Le varie funzioni poste in essere dalle p.a. (dichiarazioni di volontà, di scienza, di giudizio, operazioni materiali), con particolare attenzioni agli atti unilaterali (provvedimenti amministrativi) e agli accordi.Il confine tra attività amministrativa e privata, e tra attività amministrativa, legislativa e giurisdizionale.L’attività delle p.a. è soggetta a regole e controlli, per far sì che essa persegua correttamente gli int pubblici.La sua disciplina si compone di:norme generali- sulla distribuzione delle funzioni (art 118 principio di sussidiarietà, art 95 riserva di legge)- su particolari adempimenti che costituiscono il procedimento amministrativo (legge 241 del 90: termini, principi fondamentali come quelli di imparzialità e buon andamento, invalidità degli atti, responsabilità)Problema della loro applicabilità: se sono leggi dello Stato si possono applicare alle amministrazioni regionali e locali? Sì, in virtù dell’art 117: la potestà legislativa esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali può consentire alla legge dello Stato di stabilire principi generali per l’attività amministrativa applicabili a tutte le p.a.