Nascita dello Stato moderno (2)

Stato moderno

Lo stato moderno come una tra le diverse forme di organizzazione politica. Non tutte le collettività umane, nel corso della storia, si sono strutturate in forma di Stati. Se il termine “Stato” si considerasse genericamente equivalente a “organizzazione politica”, allora si potrebbe affermare che lo Stato è sempre esistito, ovunque gli uomini abbiano vissuto in società. Chi usa il termine “Stato” in questo senso generico, ha talora l’accortezza, quando si riferisce alle forme politiche più recenti, di parlare di Stato moderno (formatosi in Europa tra il XVI e il XIX secolo), con ciò stesso sottintendendo l’esistenza di Stati di tipo diverso in epoche anteriori. In fondo, si tratta di questioni terminologiche. La sostanza è che non tutte le forme politiche sono equivalenti e che lo Stato moderno è solo una delle possibili forme politiche, le cui caratteristiche lo distinguono nettamente da tutte le altre.





La spersonalizzazione dello Stato

Coloro che all’inizio esercitavano poteri per conto del re, come suoi coadiutori di fiducia, divennero col tempo funzionari dello Stato, i quali prestavano la loro attività allo Stato, in cambio di una remunerazione. Ciò diede origine a quell’apparato che noi denominiamo burocrazia, cioè l’insieme di persone stipendiate dallo Stato per svolgere le sue funzioni. Per un lungo periodo, però, la spersonalizzazione degli uffici non escludeva il potere personale del re. La sua volontà era, infatti, abilitata a sovvertire le procedure ordinarie, a disapplicare la legge e a sovrapporsi alle decisioni di qualsiasi ufficio. Coesistevano, insomma, aspetti diversi: lo Stato, spersonalizzato ai livelli inferiori, aveva al vertice il potere personale del re. Solo tra il XVII e il XVIII secolo, questa posizione fu superata. Anche il re divenne un funzionario statale, il cui primo ed esclusivo dovere era quello di agire nell’interesse oggettivo dello Stato. Si teorizzò la “ragion di Stato” per esprimere questo interesse, superiore a quello di qualunque persona fisica, compresa la persona del re.