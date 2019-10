Mos italicus e mos gallicus

In età rinascimentale, l’umanista era uno studioso di lettere. L’umanesimo era una dottrina universale: l’umanista non era un medico, un astronomo o un giurista, ma era dotato di un bagaglio culturale che abbracciava tutte le discipline, ricompreso in un’unica dottrina, la filologia o «scienza della lingua», la cui missione era quella di comprendere e interpretare le parole e i testi.Il letterato umanista era dunque in primo luogo un filologo, cioè un attento interprete degli antichi testi greci e latini: la complessiva riscoperta dei manoscritti romani determinò il venir meno della solennità da cui erano stati permeati durante l’età medievale e ciò diede vita a un atteggiamento di violenta critica nei confronti di Triboniano e Giustiniano.Inoltre, mentre nel XV secolo i giuristi giustificavano le proprie asserzioni facendo riferimento ad analoghe posizioni assunte da studiosi autorevoli (metodo ab auctoritate), durante il rinascimento il principio dell’auctoritas venne meno: le argomentazioni acquisivano efficacia solo in forza della propria razionalità. Per questo motivo, gli umanisti innovarono il mos iura docendi (modo di insegnare diritto), riconoscendo l’importanza di un nuovo metodo basato sulla sistematicità dell’insegnamento (mos gallicus iura docendi) contrapposto al mos italicus iuris docendi, fautore della perpetuazione del metodo del commento.Il mos gallicus si fondava sulla brevitas e sulla semplicitas: il giurista Alciato esortò i giuristi ad andare dritti al punto e a eliminare le numerose citazioni che permeavano i testi di glossatori e commentatori.Il consolidamento di tale methodus si fondò sullo studio dell’opera ciceroniana «Ius in artem redigere». L’innovazione metodologica determinò anche il mutamento della letteratura giuridica: nacquero il compendium, genere sviluppatosi tra Francia e Germania, e il tractatus, incentrato sull’applicazione del metodo sistematico gallicus iura docendi.