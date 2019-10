Monitoraggio a distanza dei dipendenti di un’impresa

Le finalità per le quali il datore di lavoro può esercitare il monitoraggio a distanza dei propri dipendenti sono tre e costituiscono i limiti sostanziali del controllo a distanza:- esigenze organizzative-produttive;- esigenze legate alla tutela della sicurezza sul lavoro;- esigenze legate al garantire la tutela del patrimonio aziendale.L’istallazione di strumenti di controllo a distanza deve sottostare anche a una seconda condizione di natura procedurale: questa deve essere autorizzata da un previo accordo collettivo stipulato tra il datore di lavoro e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le RSA (rappresentanze sindacali aziendali). In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato a livello nazionale, purché con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (primo comma articolo 4). In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere utilizzati previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro o in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di più sedi territoriali, dalla sede centrale del predetto Ispettorato.Il terzo comma dell’articolo 4, modificato dall’articolo 23 del d. lgs 151/2015, dispone che «tutte le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo autorizzati (c. 1) o tramite gli strumenti di lavoro esenti da autorizzazione sindacale o amministrativa (c. 2) sono utilizzabili dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a una duplice condizione:- che sia stata data al lavoratore, da parte del datore di lavoro, preventiva e adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli;- che siano rispettate le disposizioni contenute nel cosiddetto «codice privacy (d. lgs. 196/2003)», che regola il controllo dei dati.