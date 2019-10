Modalità di costituzione della società di armamento

La società di armamento può essere costituita dall’unanimità dei soci o dalla maggioranza. In quest’ultima ipotesi è rilevante il numero dei carati detenuto, non i soggetti a cui essi appartengono. Dunque, se uno solo dei soci dispone di un numero di carati maggiore a 12 egli potrà scegliere autonomamente se costituire o meno la società di armamento. Anche i soci che hanno manifestato il proprio dissenso ne entrano a far parte: essi potranno altresì vendere la propria quota e svincolarsi dalla comproprietà. La maggioranza vincola pertanto la minoranza: per questo motivo la società di armamento viene anche definita «società coattiva», cioè creata con la forza.L’articolo 285 C.n. stabilisce che tutti i caratisti partecipano agli utili e alle perdite in proporzione alle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.Il principio generale secondo cui tutti i caratisti partecipano tanto agli utili quanto alle perdite della società di armamento è previsto dall’articolo 285 del Codice della navigazione. L’applicazione di questo criterio risulta corretta per i soci consenzienti, ma scorretta per quelli dissenzienti, costretti a subire eventuali perdite anche se si sono opposti alla costituzione della società. Per eliminare tale disequilibrio, il Codice della navigazione ha previsto un diverso regime di responsabilità per i soci consenzienti e quelli dissenzienti:- i soci consenzienti sono soggetti a una responsabilità illimitata: eventuali debitori potranno rivalersi sul loro intero patrimonio posseduto;- i soci dissenzienti sono invece soggetti a una responsabilità limitata al valore della propria quota sociale (rappresentato dal numero di carati posseduti): eventuali creditori non potranno rivalersi sul loro patrimonio, bensì esclusivamente sulla quota sociale.