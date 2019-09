Mercato del lavoro - Caratteristiche

Il mercato del lavoro

In origine presentava le caratteristiche della concorrenza perfetta.Tuttavia secondo la legge del mercato di concorrenza il prezzo era basso, ma i lavoratori dovevano accettarlo.La retribuzione dipende in parte dalla domanda abbondante o dall’offerta limitata, perché il prezzo viene stabilito tenendo conto di una serie di fattori.A ogni categoria di lavoratori corrisponde un compenso diverso. Ad un’offerta non qualificata corrisponde un prezzo più basso rispetto a quello relativo a un offerta specialistica.La domanda di lavoro corrisponde al numero di lavoratori che gli imprenditori sono disposti ad assumere. L’andamento della domanda di lavoro è legato a diversi fattori: la domanda dei beni e servizi da parte delle famiglie, Il costo del lavoro, le tecnologie impiegate nella produzione. L’offerta di lavoro è rappresentata dai lavoratori in età lavorativa disposti a offrire le proprie prestazioni lavorative. E’ influenzata in gran parte dall’andamento demografico, in quanto la popolazione attiva dipende dalle caratteristiche della popolazione stessa.La popolazione attiva comprende le persone occupate e non che sono in età lavorativa. Tra i non occupati sono inclusi: i disoccupati, le persone in cerca di prima occupazione, le persone in cerca di un lavoro.