Marcus, Herbert - Pensiero

Marcus

Marcus lo ricordiamo per la polemica con Ricardo e anche per il principio di popolazione.Fece una sua analisi sullo sviluppo del sistema capitalistico e della sua crisi. Questa analisi ha dato luogo alla polemica con Ricardo.Marcus ha anticipato delle idee moderne.È contemporaneo a Ricardo.Marcus era uno dei pochi pessimisti della scuola classica inglese perchè era positiva ( tipo credeva nelle crisi solo temporanea)Marcus Non crede che il sistema capitalistico sia in grado di utilizzare nel modo migliore le risorse.Marcus pensa che il liberismo non comprenda tutta la società ma solo una parte, l'altra parte vive nella misera, nella fame. Quindi crede che il liberismo non porti il benessere a tutte le classi.Si interessa dei problemi tipo la povertà.Esaminò un problema demografico, collegò le risorse demografiche con le risorse economiche e naturali.Sosteneva che la popolazione tende a crescere secondo la progressione geometrica mentre le risorse aumentano con la progressione aritmetica.Nel futuro non ci saranno abbastanza risorse, quindi si arriva alla fame e alla morte.Collega l'aumento della popolazione con il livello dei salari. Sono salari bassi. Erano salari di sussistenza. Sei i salari sarebbero aumentati oltre al livello si sussistenza avrebbero fatto più figli. Ci sarebbe stato l'incremento demografico e i salari si sarebbero abbassati di nuovo.Se i salari si sarebbero abbassati al di sotto del livello di sussistenza sarebbero morte più persone .

Marcus non aveva tenuto conto delle tecnologie e quindi questa tesi era semplificata.

Questa tesi poteva essere utilizzata nei paesi del terzo mondo.

In questi paesi c'è un passo reddito che viene subito consumato quindi non si rende a risparmiare. Quindi non si possono fare investimenti, i lavori sono magari lavoro manuali. Dovrebbero essere aiutati da i paesi industrailizzati.

La ricchezza deve essere ben distribuita nelle varie classi sociali

Questo discorso è stato ripreso intorno al 1870 quando iniziarono a studiare l'ambiente.

Marcus parla di freni preventivi cioè bisogna cercare di prevenire questo aumento di popolazione infatti parlava anche della castità.

Cercare di fare meno figli.

Ma anche freni repressivi, considerava la guerra quindi la popolazione si riduceva. Questo quando i freni preventivi non erano sufficienti.

Questo per portare un equilibrio.

Per tutto l'800 il rendimento dei diversi fattori produttivi, del lavoro in particolare fu talmente elevato che le preoccupazione di Marcus vennero dimenticate .

Nei primi decenni di 800 ci fu un incremento della popolazione, poiché i decessi erano diminuiti grazie allo sviluppo della medicina.



Venne chiamato Baby boom e venne avvertito soprattutto nei paesi più poveri nella metà del secolo.

Per far acquistare di più i proprietari terrieri devono aumentargli la loro rendita.

C'è la disputa tra Ricardo e Marcus, Ricardo è a favore della libera importazione dall'estero era contro la limitazione dello stato.

Guadagnavano di più con questi scambi, guadagnavano di meno invece se si usano i terreni sterili.