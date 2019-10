Leasing, locazione e noleggio

Contratto di leasing

La locazione e il noleggio della nave

Il contratto di leasing (o locazione finanziaria) è un contratto atipico che si interpone fra due serie di imprenditori: il produttore e l’impresa di leasing; l’impresa di leasing e l’utilizzatore. In primo luogo, infatti, l’impresa compra o fa costruire su indicazione dell’utilizzatore uno specifico bene di cui resta proprietaria, ma che dà in locazione all’utilizzatore mediante contratto atipico di leasing.In forza di tale contratto, infatti, l’impresa (concedente) si obbliga a mettere a disposizione il bene oggetto del contratto dell’utilizzatore per un tempo determinato; a sua volta, l’utilizzatore si obbliga a corrispondere all’impresa un canone periodico il cui ammontare tende ad eguagliare il valore capitale del bene. Il contratto di leasing, dunque, svolge una funzione di finanziamento.Il codice della navigazione regola tre diverse figure contrattuali: la locazione; il noleggio e il trasporto. La prima ha ad oggetto l’utilizzazione della nave da parte dell’armatore locatario; il secondo l’utilizzazione della nave da parte di terzi. L’art. 265 del codice della navigazione distingue la figura dell’effettivo proprietario della nave da quello dell’armatore, colui che è tenuto ad allestire (armare) la nave per il viaggio. Talvolta, però, armatore e proprietario possono coincidere. L’armatore ha l’obbligo di trascrivere sul registro d’iscrizione della nave le proprie generalità; egli è inoltre tenuto a nominare il comandante, che può in ogni momento essere dispensato. L’armatore è responsabile delle obbligazioni assunte dal comandante verso i terzi per i bisogni della nave e di fatti illeciti commessi dall’equipaggio. A differenza della regolare locazione, in quella della nave è vietato la sublocazione ed è sempre richiesta la forma scritta a pena di nullità.Il noleggio, invece, è il contratto in forza del quale un soggetto (noleggiante) si obbliga a compiere con una determinata nave uno o più viaggi commissionatigli dal noleggiatore.In passato la giurisprudenza negava il noleggio terrestre di automobili o vetture, configurabile come contratto d’opera e dunque non come contratto di noleggio.Dalla locazione si distingue l’appalto, contratto in forza del quale si conduce un viaggio per mare con nave altrui, assumendosi i rischi della navigazione ed eventuali danni cagionati.