Lavoro - condizioni

Il lavoro è sia un diritto che un dovere (di tipo etico verso la collettività).La retribuzione deve essere sufficiente per assicurare una vita dignitosa al lavoratore.La retribuzione può essere:- A tempo: calcolata in base alla durata del lavoro- A cottimo: calcolata in base al rendimento del singolo lavoratoreL’orario medio per un lavoratore è di 40 ore alla settimana, quindi 8 ore per 5 giorni.I contratti collettivi possono fissare orari diversi. In caso di lavoro straordinario, notturno o festivo il lavoratore ha diritto ad una retribuzione superiore.Il riposo settimanale e le ferie sono diritti irrinunciabili per il lavoratore.Il lavoratore ha diritto a lavorare in condizioni sicure e dignitose per la propria sicurezza e salute; riguardo a questo nel 2008 venne emanato il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.Oggi cittadino membro dell’Unione Europea ha diritto di spostarsi in un altro Stato membro al fine di cercare un lavoro.Il lavoratore ha il dovere di svolgere li propri compiti con diligenza e deve obbedire alle disposizioni dei suoi superiori gerarchici.Il lavoratore ha l’obbligo di fedeltà per cui non deve fare affari di concorrenza con l’imprenditore.È vietato lo sfruttamento del lavoro minorile; l’età minima per poter lavorare è fissata a 16 anni.È vietato il lavoro nero, ovvero il lavoro svolto da lavoratori non tutelati.