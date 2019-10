Ius variandi del datore di lavoro

Il datore di lavoro gode di un relativo ius variandi (la facoltà del diritto di modificare le mansioni del lavoratore). Egli può farlo a condizione che rispetti le cautele e le prescrizioni indicate dalle norme di legge in caso di una dequalificazione (mobilità discendente), di un avanzamento di carriera (mobilità ascendente) o di una mobilitazione orizzontale (senza che sussistano dequalificazioni o promozioni).L’articolo 3 del Jobs act ha inciso su quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile. Per questo motivo, oggi il datore di lavoro gode di maggiore libertà rispetto al passato sia rispetto alla mobilità orizzontale sia nello stabilire forme di dequalificazione professionale. L’articolo 3 consente l’adibizione di mansioni che siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle prestazioni precedentemente svolte. Il datore deve però ottemperare a un obbligo formativo nei confronti del lavoratore, la cui assenza non prevede altresì alcun provvedimento sanzionatorio.In una seconda ipotesi, il lavoratore può essere adibito a mansioni che appartengono a un livello di inquadramento inferiore. Ciò può avvenire solo in due casi:- qualora sussistano delle modifiche di natura tecnica-organizzativa dell’azienda che giustifichino la dequalificazione;- nel caso in cui gli accordi collettivi prevedano come elemento sostitutivo al licenziamento la dequalificazione del personale.Il Jobs Act è intervenuto anche nell’ambito della mobilità ascendente. Prima del Jobs act, se il lavoratore era adibito a mansioni di livello superiore per un periodo di almeno tre mesi, egli acquisiva di diritto la qualificazione a mansioni ascendenti; oggi sono invece necessari sei mesi.In sostanza, le prerogative demandate al datore di lavoro devono tener conto della carriera del lavoratore e delle condizioni in cui la mobilitazione ascendente o quella discendente ha luogo.