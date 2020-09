Interessi dei componenti del CDA

I componenti del Consiglio di Amministrazione di una società (CDA) hanno il preciso dovere di rendere noto qualsiasi conflitto di interesse che li riguarda con riferimento agli affari condotti dalla società di cui sono amministratori.Art. 2391 (interessi degli amministratori): qualora abbiano interessi personali riconducibili agli affari condotti dalla società, gli amministratori devono darne notizia agli altri componenti del CDA e al collegio sindacale affinché possano essere estromessi dall’affare in questione, delegandolo all’organo collegiale.Se la società ha un socio unico questi deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Se dall’interesse personale dell’amministratore scaturisce un danno per la società, l’amministratore ne risponde direttamente.Art. 2392 (responsabilità verso la società): gli amministratori devono adempiere i doveri loro imposti con la diligenza richiesta dalla natura dell’operazione e dalla loro competenza (diligenza qualificata). Se non ottemperano a questi doveri sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dalla loro leggerezza. La responsabilità solidale sussiste anche quando essi non fanno tutto il possibile per eliminare o attenuare le conseguenze dannose di fatti pregiudizievoli dei quali sono a conoscenza. La responsabilità non si estende agli amministratori che, senza colpa, abbiano fatto annotare tempestivamente il loro dissenso nel libro della adunanze e delle deliberazioni del CDA.