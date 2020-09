Innovazione del Titolo V della Costituzione italiana

All’inizio del XXi secolo vennero approvate due riforme costituzionali che innovarono radicalmente il Titolo V.La legge costituzionale cost. 22 novembre 1999, n. 1 rafforzò l’autonomia statutaria delle regioni, ad esse integralmente affidata, e introdusse l’elezione diretta del presidente della regione.Questa fu poi estesa alle regioni a statuto speciale (l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2).La seconda riforma (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) trasformò il resto del titolo V in una prospettiva che si volle definire «federalista»: le competenze legislative regionali furono grandemente rafforzate e si posero le basi di una reale autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.Quest’ultima in particolare venne disciplinata da un’ambiziosa legge, per la quale si dovettero peraltro attendere otto anni (l. 5 maggio 2009, n. 42, seguita a sua volta da una lunga serie di decreti legislativi). Si parlò a questo punto di «federalismo fiscale».Si era però ormai dentro la grande crisi finanziaria ed economica, avviatasi nel 2007: in pratica, il federalismo fiscale fu varato proprio quando il deterioramento delle condizioni di finanza pubblica ne stavano rendendo difficile se non impossibile l’attuazione.Infatti, a partire dal 2010 e con norme via via più stringenti imposte dalla necessità di contenere la spesa pubblica (come del resto imponevano sia i mercati finanziari sia l’Unione europea).