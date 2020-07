Impegno delle Nazioni Unite per l'ambiente

Il principio di necessità, espresso nell’art. 3, comporta che la raccolta dei dati personali deve essere limitata a quanto strettamente necessario alla funzioni per la quale vengono richiesti.Il termine “ambiente” indica l’insieme delle condizioni necessarie per la continuazione della specie umana sul pianeta.L’imposizione di determinati standard di tutela comporta alle imprese spese aggiuntive.Gli Stati incontrano due principali difficoltà ad attuare interventi a sostegno delle imprese:• natura finanziaria: i Governi hanno generalmente bilanci in deficit• natura convenzionale: accordi e convenzioni internazionali vietano ai Governi di alterare la libera concorrenza sostenendo con aiuti diretti o indiretti le proprie imprese al fine di renderle più competitive sui mercati nazionali o esteri.L’impegno delle Nazioni Unite per l’ambiente:• prima conferenza: 1972 a Stoccolma1. La tutela dell’ambiente rappresenta uno degli interessi fondamentali della comunità internazionale2. Possibilità di sfruttare le proprie risorse ma con responsabilità non causino danno all’ambiente: divieto di inquinamento transfrontaliero• Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 si è elaborato il concetto di sviluppo sostenibile.1. Principio di precauzione: possibilità di intervenire se si presume che si sviluppino o si importino beni che possano danneggiare il proprio territorio.2. Principio di “chi inquina paga”: i costi per prevenire o riparare i danni all’ambiente debbano essere sostenuti dagli Stati e non dalle imprese.3. Agenda 2021 piano di azione strutturato in 40 capitoli