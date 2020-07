Partecipazione a procedimenti amministrativi

L’avvio del procedimento è comunicato a soggetti per cui il provvedimento finale produrrà effetti e a chi per legge deve intervenire.Resta la facoltà della PA di adottare, anche prime delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.Per dare notizia dell’avvio di procedimento si provvede tramite comunicazione personale, nelle forme di pubblicità idonee, indicante:- amministrazione competente- oggetto del procedimento- ufficio e persona responsabile- data di conclusione e rimedi per eventuale inerzia- nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione dell’istanza- ufficio in cui si possono visionare gli attiL’omessa comunicazione può essere fatta valere solo dall’interessato.I soggetti portatore di interessi possono intervenire nel procedimento.I soggetti interessati hanno diritto:- di prendere visione degli atti del procedimento- di presentare memorie scritte e documenti, che PA deve valutare se pertinentiNei procedimenti ad istanza, il responsabile del procedimento o autorità competente, prima dell’adozione del provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi contro l’accoglimento della domanda.Entro 10 giorni da ricevimento della comunicazione gli istanti possono presentare per iscritto le osservazioni, la comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente da data di presentazione delle osservazioni o scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.Per l’eventuale mancato accoglimento deve essere data motivazione nel provvedimento finale.In accoglimento di osservazioni e proposte, la PA può concludere accordi con gli interessati per determinarne il contenuto del provvedimento finale, gli accordi possono essere solo per atto scritto.Per favorire gli accordi si possono predisporre calendari di incontri, separati o contestuali.Per motivi di pubblico interesse, la pA può recedere unilateralmente dall’accorso, salvo obbligo di provvedere a liquidazione di indennizzo per eventuali pregiudizi verificatisi al privato.Se PA prendono accordi, questi devono essere preceduti da determinazione.Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici sono subordinate a predeterminazione dei criteri e delle modalità a cui ci si deve attenere.Le norme per la partecipazione al procedimento amministrativo non si applica per emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione, procedimenti tributari.