Diversi tipi di ricorso

- Ricorso in opposizione: si propone allo stesso organo che ha emanato l’atto impugnato- Ricorso gerarchico: si propone all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto impugnato- Ricorso gerarchico improprio: si propone dinanzi a un organo diverso, indicato da una specifica norma- Ricorso straordinario: che può essere proposto nei confronti degli atti definitivi, per i quali cioè non sono ammessi ricorsi ordinari.Esso può essere proposto entro un termine più lungo di quello per il ricorso al giudice amministrativo (120 gg invece che 60). Esso è rivolto al Presidente della Repubblica, il quale formalmente decide su di esso, ma su proposta del ministro competente per materia, che è a sua volta condizionato da un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato. Di fatto quindi il ricorso è deciso del Consiglio di Stato, ciò spiega perché sia alternativo al ricorso giurisdizionale.Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti e adempimenti vari, che si svolge attraverso diverse fasi. Per i procedimenti particolarmente complessi, caratterizzati dal coinvolgimento di una pluralità di interessi divisi tra amministrazioni diverse da quelle che procedono, è prevista la possibilità di ricorrere all’istituto della conferenza di servizi,che prevede lo svolgimento di tutte le fasi in un’unica fase.