Filiazione (2)

La filiazione

La disciplina della filiazione appare come quella che ha inciso maggiormente sulla legislazione in materia familiare. Si tratta di una progressiva e globale revisione che muove dall’articolo 30 della costituzione, trova il suo fulcro nella riforma del 1975 e ad un suo completamento nell’intervento operato dalla L. 10.12.2012 n.219.Dunque è partendo dall’Art 30 Cost, il principio fondamentale è che è “dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio“. L’attenzione è incentrata sull’essenziale esigenza del figlio di essere messo in condizione di sviluppare le sue potenzialità di persona e di garantire il più completo sviluppo della persona umana. Tuttavia, tale diritto, nel caso in cui il genitore o entrambi genitori risultino incapaci, possono essere sollevati tali obblighi verso i figli.Inoltre tale disciplina prende nette distanze dal precedente modello caratterizzato dalla discriminazione legata ai figli nati fuori del matrimonio, come viene constatato dall’articolo 30 della costituzione che prevede una forma di tutela giuridica e sociale.Un altro elemento fondamentale della disciplina della filiazione, viene rappresentato dalla riforma del 1975. Grazie a tale riforma, si è raggiunta l’equiparazione sostanziale tra filiazione nel matrimonio e al di fuori del matrimonio (rispettivamente filiazione legittima e filiazione naturale, come veniva affermato nel contesto della riforma).