Il «domicilio informatico»Di recente si è affermato il concetto di «domicilio informatico». Significativa, a questo proposito, è stata l’introduzione nella sezione del codice penale sui «delitti contro l’inviolabilità del domicilio» delle fattispecie di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter), uso illegittimo di codici d’accesso (art.615-quater), diffusione di virus informatici (art. 615-quinquies). Tali fattispecie sono strutturate come reati di pericolo. La consumazione del reato avviene pertanto nel momento dell’intrusione: è irrilevante l’effettiva conoscenza delle informazioni contenute nel sistema informatico o l’intervento dannoso sullo stesso.La previsione dei reati informatici (introdotti dalla l. 547/1993) si è imposta di pari passo con le nuove esigenze di tutela suscitate dall’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni. Su questi temi si veda poi la l. 48/2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 2001, che ha introdotto ulteriori fattispecie e sanzioni più pesanti per questo tipo di reati, nonché norme per un più efficace contrasto alla pedopornografia in rete.La loro collocazione fra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio ha suscitato alcune perplessità in dottrina. Secondo alcuni, scopo del legislatore sarebbe la tutela del diritto alla riservatezza della vita privata; secondo altri, sarebbe la salvaguardia dell’integrità patrimoniale del titolare del diritto, interessato a escludere i terzi dal sistema infiltrato; secondo altri ancora, l’interesse tutelato sarebbe quello di escludere gli estranei da tutte le attività nell’ambito del proprio domicilio informatico, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi al suo interno o lo scopo perseguito dall’intruso.La Corte di cassazione (cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3067) ha optato per quest’ultimo indirizzo. Essa ha infatti accolto la nozione di «domicilio informatico», inteso come «spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici), di pertinenza della persona», protetto da misure di sicurezza (chiavi fisiche o elettroniche e password), al quale va estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale rispetto a qualsiasi tipo di intrusione.Posto che il domicilio costituzionalmente inteso tende a corrispondere all’oggetto materiale tutelato dal codice penale, ci si chiede se l’allargamento della nozione penale di domicilio, avallata dalla giurisprudenza di cassazione, porti a configurare anche un ampliamento del concetto di domicilio di cui all’art. 14 Cost. L’interrogativo che si pone è, in altri termini, se luoghi virtuali come un archivio informatico o una casella di posta elettronica possano rientrare nella tutela costituzionale del domicilio, quale ambito fisico in cui il soggetto svolge la propria personalità e rispetto al quale è titolare dello ius excludendi e dello ius admittendi.