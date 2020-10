Divorzio - Effetti

Effetti del divorzio

Il divorzio ha "efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza". Da tale momento, i coniugi riacquistano lo Stato di liberi e ciascuno dei due può contrarre nuove nozze.In conseguenza del divorzio, la donna perde il cognome del marito ma può essere autorizzato a conservarlo, dove sussiste un interesse meritevole di tutela suo o dei suoi figli.Invece, per quanto riguarda difetti patrimoniali, il legislatore è chiamato ad una difficile mediazione tra l'esigenza di tutela del coniuge più debole ed il perseguimento dell'obiettivo, a seguito dello scioglimento del matrimonio, di un'effettiva eliminazione del vincolo coniugale.La sentenza di divorzio produce diversi effetti:- In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane invece il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso).- La moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l'altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico ("assegno divorzi"): l'importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.- Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà,- I figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con l'obbligo per l'altro di versare un segno di mantenimento alla prole, o entrambi congiuntamente (affidamento condiviso), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 337.- Ciascuno dei coniugi perde diritti successori nei confronti dell'altro- Se la sentenza di divorzio aveva, a suo tempo, riconosciuta un coniuge il diritto all'assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto (o a una sua quota) a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.