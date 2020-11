Ditta, marchio e insegna

Ditta

Insegna

Marchio

Nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività:- Ditta, per imprese individuali;- Ragione sociale, per società di persone;- Denominazione sociale, per società di capitali.Requisiti essenziali:- Verità, deve contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore;- Novità, non deve essere uguale a uno di un’altra azienda operante nel mercato;- Liceità, deve essere lecita e conforme alla legge.L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta prescelta. Non può essere trasferita separatamente dall’azienda.L’insegna serve per individuare i locali nei quali si trova l’azienda.Può essere:- Nominativa, costituita da parole;- Figurativa, costituita da disegni e figure;- Mista, costituita sia da parole che da figure.La priorità d’uso dell’insegna comporta l’esclusività d’uso (si ottiene con l’utilizzo e non con iscrizione nel registro delle imprese). I requisiti essenziali sono la liceità e la novità.Contraddistingue il prodotto dell’azienda dagli altri e può coincidere con la ditta.Oltre ai requisiti essenziali della ditta ha anche l’originalità (= diversità rispetto all’accezione generica del prodotto).- In base alla natura dell’attività: marchio di fabbrica o marchio di commercio;- In base al numero di marchi utilizzati: marchio generale o marchi speciali;- In base alla capacità distintiva: marchio forte o marchio debole.Il marchio registrato dà diritto all’uso esclusivo su tutto il territorio; altrimenti si ha solo la tutela del preuso. In caso di contraffazione il titolare del marchio ha diritto al risarcimento del danno.Il marchio può essere trasferito a titolo originale con la cessione o concesso in godimento temporaneo con la licenza.Il marchio si può perdere per:- Trasferimento ad un altro imprenditore;- Scadenza della registrazione;- Il non uso per cinque anni consecutivi;- La rinuncia da parte dell’avente diritto;- La volgarizzazione, quando il prodotto diventa così popolare e diffuso che il suo marchio diviene l’accezione generica del prodotto: es. aspirina.