Diritto d’inventore

Sono soggetti a diritto d’invenzione le invenzioni industriali.Per acquisire il diritto di esclusiva e la possibilità di sfruttare economicamente una nuova invenzione bisogna ottenere il brevetto (art. 2584 c.c.); il brevetto può essere rilasciato dall’Ufficio brevetti italiano, internazionale o europeo.Le invenzioni brevettabili sono:- Invenzioni di prodotto (nuovo prodotto materiale)- Invenzioni di procedimento (nuove tecniche di procedimento)- Modelli di utilità (nuovi accessori di prodotti principali)- Disegni ornamentali (nuovi design)Le scoperte, le teorie scientifiche o matematiche, i metodi chirurgici o terapeutici, invece, non possono essere brevettate.I requisiti che deve avere un’invenzione per essere brevettabile:- Novità (non ancora esistente)- Originalità (creatività)- Industrialità (deve poter essere prodotto praticamente)- Liceità (conforme alla legge)Il brevetto ha durata di 20 anni (10 anni per i modelli di utilità e per i disegni ornamentali). Non è rinnovabile per favorire la concorrenza.L’unico diritto morale riconosciuto all’inventore è quello della paternità dell’invenzione.Il titolare del brevetto può esercitare l’azione di contraffazione contro chi sfrutta abusivamente un brevetto altrui.