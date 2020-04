Diritti e tutele riconosciuti ai lavoratori digitali

Di recente, nell’ordinamento nazionale italiano sono sorti alcuni orientamenti propensi a riconoscere diritti e tutele ai lavoratori digitali, a prescindere dal tipo contrattuale mediante cui essi sono stati assunti. Si tratta prima di tutto di movimenti sindacali, i quali ritengono che sia inutile continuare a ragionare in termini di lavoro autonomo e subordinato: questa idea si fonda sulla convinzione secondo cui il lavoro del futuro presenterà caratteristiche sempre più integrate (miste), che renderanno sempre più difficile tracciare una netta linea di confine fra autonomia e subordinazione.Gli orientamenti progressisti propongono quindi di andare oltre gli schemi tipici e tradizionali, ormai desueti e superati. Bisogna pertanto cambiare la forma mentis che sta alla base dell’inquadramento economico e normativo dei lavoratori atipici (in particolare quelli appartenenti alla gig economy).Il progressismo ha interessato non solo il nostro Paese,; di recente, ad esempio, il Codice del lavoro francese è stato radicalmente innovato. La modifica ha previsto che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, quando una piattaforma digitale realizza prestazioni di lavoro fissandone le relative retribuzioni, essa si assume una responsabilità sociale che si concretizza nel riconoscimento di tutele e diritti ai lavoratori impiegati tramite la piattaforma (qualificazione professionale, diritto di malattia, infortunio, maternità, ecc.).Nella stessa prospettiva si sono mosse in modo autonomo anche le stesse piattaforme digitali (ad esempio FoodOra), che hanno stilato una carta dei valori delle piattaforme digitali (autoregolamentazioni). Essa fissa le regole minime inderogabili relative ai trattamenti economico-normativi riconosciuti ai lavoratori.La carta dei valori fondamentali delle piattaforme digitali è stata stipulata a Bologna nel 2018. Il documento è stato sottoscritto dai movimenti dei riders, interessati a ottenere alcune tutele universali (equità del compenso, protezione dei dati personali, trattamenti previdenziali, ecc.).Attraverso la mole di dati che raccolgono su ciascun lavoratore e sul servizio che offre, le piattaforme digitali sono in grado di stilare delle graduatorie di merito fra i propri dipendenti, grazie alle quali è possibile applicare un sistema di bonus-malus (incentivi economici o sanzioni disciplinari).In molti degli stati membri dell’Unione europea, fra il 2018 e il 2019 i tribunali costituzionali e le Corti di Cassazione si sono espressi al fine di implementare la tutela giuridica offerta ai lavoratori digitali, spesso purtroppo riconosciuta solo sul piano teorico.