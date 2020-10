Dirigenti delle RSA e componenti delle RSU - Licenziamento

In caso di licenziamento, i dirigenti delle RSA e i componenti delle RSU godono di una particolare forma di tutela loro garantita dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Se il giudice considera gli elementi di prova forniti dal datore irrilevanti e insufficienti, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; l’ordinanza anticipa la sentenza effettiva e può essere richiesta congiuntamente dal dipendente e dal sindacato cui aderisce o conferisce mandato.Se il datore non rispetta l’ordinanza è condannato a versare al fondo pensione dei lavoratori un importo pari alla retribuzione dovuta al dipendente non ancora reinserito.L’art. 18 e tutte le altre disposizioni contenute nel titolo terzo dello Statuto si applicano all’unità produttiva, in particolare a ogni sede, stabilimento, ufficio o reparto che occupi più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole). La nozione di unità produttiva non è contenuta nella legge. Negli anni 70 questa lacuna è stata colmata dalla Corte costituzionale, la quale ha scritto che l’espressione attiene a «ogni struttura autonoma e organizzata che costituisce una rilevante componente dell’impresa, capace di realizzare in modo indipendente una frazione dell’attività aziendale».Nel corso del tempo, inoltre, le rappresentanze sindacali hanno acquisito nuove prerogative oltre a quelle loro garantite dal titolo terzo. La più importante riguarda il potere di stipulare contratti collettivi aziendali: lo Statuto le abilita a farlo solo per definire le modalità di utilizzo degli impianti audiovisivi e la natura delle visite personali di controllo; nel concreto, gradualmente esse esercitano questo potere in modo molto più ampio.Le rappresentanze sindacali, inoltre, svolgono un ruolo sempre più importante in tema di licenziamento, crisi aziendale, cassa integrazione e controversie lavorative: esse godono del diritto di informazione e consultazione, spesso esercitato tramite il cosiddetto «esame congiunto». Questa prerogativa favorisce la partecipazione dei lavoratori nell’impresa, incentivata persino dal diritto europeo. L’art. 27 del CDFUE, infatti, stabilisce che ai dipendenti o ai loro rappresentanti devono essere garantite l’informazione e la consultazione in tempo utile.