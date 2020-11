Dimensione negativa della fiscalità pubblica

La fiscalità da tempo è entrata in una dimensione “negativa”, in cui cioè si guarda al fenomeno fiscale (sul piano del diritto e non più soltanto della politica) prevalentemente per la sua attitudine ad incidere negativamente sul funzionamento del Mercato, causandone distorsioni;La fiscalità pubblica è direttamente connessa al concetto giuridico di spesa pubblica.È fondamentale comprenderne la qualificazione: qualificazione, quantificazione, programmazione, copertura finanziaria, monitoraggio, e infine gestione.Le spese trovano la propria legittimità nella Legge di bilancio, approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno. Quest’ultima si è affermata come fulcro (giuridico e politico) della c.d. manovra finanziaria.Le regole giuridiche che governano le entrate e le spese pubbliche, seppur analizzate e ricostruite in modo separato e distinto, costituiscono una tessitura complessiva, articolata ma unitaria, in cui esse appaiono connesse e interdipendenti;Il bilancio attiene anche, anzi soprattutto, alla dimensione finanziaria dei diritti soggettivi, civili, politici, economici, sociali.Il (recentemente) costituzionalizzato concetto di equilibrio di bilancio deve essere indagato alla luce della tensione che esiste tra tre elementi: la pretesa alla massima effettività che i diritti esprimono, la “scarsità” (cioè il carattere non illimitato) delle risorse per il loro finanziamento, e infine la tendenza ad assumere il significato di veri e propri “valori costituzionali” che i concetti di sostenibilità e di stabilità economica e finanziaria, connessi proprio a quello di equilibrio di bilancio, vanno manifestando.